İlaç gibi zeytinyağı

Antalya
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, coğrafi işareti alınan tavşan yüreği zeytininden çıkarılan zeytinyağının ilaç gibi olduğunu söyledi. Antalya
'nın bir Akdeniz
kenti olarak tarihinde zeytinyağıyla ünlü bir şehir olduğunu belirten ATB Başkanı Çandır, yöreye ait tavşan yüreği zeytininin coğrafi işaretini aldıklarını hatırlattı. KANSER ÖNLEYİCİ
Çandır, Antalya tavşan yüreği zeytininden elde edilen zeytinyağının çok önemli farklılıkları olduğuna dikkati çekerek "Kanser
önleyici etkisi olan 'Polifenol' oranının diğer zeytinyağlarından 2-3 kat fazla olduğunu tespit ettik. Bu yönünü de öne çıkartabilirsek zeytinyağından da öte ilaç üretiyor hale geleceğiz" diye konuştu. Halen Antalya'da 18 adet zeytinyağı sıkımı yapan işletme bulunduğunu belirten Çandır, "Hayalimiz, tüm üreticilerin ürünlerinden elde edilen zeytinyağını tek bir marka altında, Antalya'ya özgü bir markayla pazarlayabilmek. Her turiste 1 litre zeytinyağı satabilsek müthiş ihracat yapmış oluruz" dedi.