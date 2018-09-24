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Kanser hastası örnek anne

Kanser hastası , kızını okutmak için ayakkabı boyuyor. ’nın tek kadın ayakkabı boyacısı, alın terini evine taşıyor

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Kanser hastası örnek anne
Antalya'DA yaşayan bir çocuk annesi 58 yaşındaki , 'Kadından boyacı mı olur, ben kadına ayakkabı boyatmam' diyenlere inat yıllardır boyacılık yaparak evine ekmek götürüyor. Küçük yaşta ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Önal, 'nın en işlek caddelerinden olan Ali Çetinkaya'da yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında mesleğini yapıyor.

ANTALYA'DA TEK
Antalya'nın ilk ve tek kadın ayakkabı boyacısı olduğunu belirten Önal, özelikle kendisini fark eden kadınların önce şaşırdığını, ardından ise 'helal olsun' dediklerini belirtti. Antalya'ya 1997 yılında geldiğini söyleyen Önal, "Bu işin kadını erkeği yoktur. Ekmeğini namusuyla kazandıktan sonra kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

BOYACI USTASI
Kanser hastası olduğunu ve liseye giden kızını okutmak için çalışmak durumunda olduğunu söyleyen ayakkabı boyacı ustası Önal, "Gücümün yettiği yere kadar boyacılık yapmaya devam edeceğim" dedi.
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Kanser hastası örnek anne
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