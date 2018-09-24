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Küfürlü yazıya ders veren ceza

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Küfürlü yazıya ders veren ceza
Antalya'NIN Demre Cumhuriyet Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız, otomobilinin arka camına, erkek arkadaşına kızıp küfürlü yazı yazan 17 yaşındaki H.Ç.'yi affetti. Cumhuriyet savcısının uzlaşma önerisini kabul eden Başsavcı Yıldız, genç kızı TEMA'ya üç fidan bağışı yapması koşuluyla affedeceğini söyledi. Teklifi kabul eden H.Ç. de TEMA'ya üç fidan bağışı yaptı. Fidanların TEMA tarafından H.Ç. adına Gaziantep Sofalıcı Hatıra Ormanı'na dikileceği belirtildi. Başsavcı Yıldız, "Bu ceza gençlere örnek olsun" dedi.
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Küfürlü yazıya ders veren ceza
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