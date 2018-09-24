Manavgat’ta sarı eylem

Antalya
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Manavgat ilçesinde turizm bölgelerinde taksicilik yapanlar, otel görevlilerinin taksi isteyen turistleri sivil araçlarla gönderdiklerini iddia ederek eylem yaptı. Side bölgesinde bulunan bir taksi durağı önünde toplanan esnaf, son zamanlarda otellerde tatil yapan turistlerin, otel görevlileri tarafından 'taksiler pahalı' denilerek sivil araçlarla gönderildiğini öne sürdü. PARAMIZI ÇALIYORLAR
Deniz Taksi Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Alp, haklarını koruyacak kimsenin olmadığını belirterek, "Çoluk çocuğumuza namusumuzla ekmek götürmek için uğraşırken ekmeğimizle oynanıyor. Bugün bir 7/24'çüler türedi. Bu 7/24'çüler geliyor, sanki şehir içi minibüsü gibi, teker teker otel resepsiyonlarına giriyor, yolcuları alıp havaalanına götürüyor. Müşterilerimizi ve paramızı çalıyorlar. Bu konuda yetkili mercilere başvuruyoruz ama bizimle ilgilenmiyorlar" dedi.