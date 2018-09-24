Perde kavgası kanlı bitti

Antalya
'DA bir market zinciri şubesinde vatandaş ile sivil polis arasında yaşanan tartışma hastanede bitti. Olay, Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İzinli polis memuru A.K. ve ailesi öğle saatlerinde markete geldi. İddiaya göre perde almak isteyen H.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı. BENİ DÖVECEKTİ
H.S., markette eline geçirdiği kesici bir aletle polise saldırdı. Belindeki tabancasını çeken polis önce havaya iki el ateş etti, şahsın durmaması üzerine ise ayağından vurdu. Sol ayağından yaralanan H.S. hastaneye kaldırılırken A.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Kavga anı bir cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yüzde 50 engelli olduğunu belirten H.S. suçsuz olduğunu iddia ederken "A.K.'nin beni dövmesini engellemeye çalıştım. Ancak o ateş edip beni vurdu" dedi.