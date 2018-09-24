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Yaza veda gecesi

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Yaza veda gecesi
Antalya'DA '2018 Perge Yılı' etkinlikleri kapsamında, antik kentte 'yaza veda' gecesi düzenlendi. Gecenin açılış konserinde soprano Sema Çavuşoğlu Suna, Antalya Devlet Opera ve Balesi müzisyenleri eşliğinde Antalyalılarla buluştu. Ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün Esline Ajans mankenleriyle birlikte düzenlediği defile ilgiyle izlendi.

AY-YILDIZ ÖN PLANA ÇIKTI
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Selçuklu koleksiyonu ile Osmanlı kaftanları koleksiyonu', Perge Antik Kenti'nin mistik atmosferinde mankenler tarafından sergilendi. Görkemli defilenin finalinde ise 'Barış pelerini' ve 'Ay yıldızlı Türk bayrağı' kostümleri, etkinliği izleyenleri hayran bıraktı.
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Yaza veda gecesi
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