Afetzedelere TARSİM uyarısı

Antalya
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Kumluca ve Finike ilçelerinde orman yangını ve afet nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Hasyurt Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Mustafa Özen, seraları gezdi. MUTLAKA SİGORTA YAPTIRIN
Kumluca'da çıkan orman yangınında zarar gören üreticileri de ziyaret eden Özen, çiftçilere tarım sigortası (TARSİM) yaptırmalarını konusunda tavsiyede bulundu. İl Müdürü Özen "Zarar gören üreticimizin her zaman yanındayız. Ancak çiftçilerimiz afet zararından korunmak için mutlaka yüzde 50 devlet desteği olan TARSİM sigortalarını yaptırmalı" diye konuştu.