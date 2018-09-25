Antalya fırtınası

Futbolda Antalya
için güzel bir hafta sonu geride kaldı. Profesyonel liglerde yer alan Antalya
spor, Aytemiz Alanyaspor, Kemerspor 2003 ve Serik Belediyespor haftayı galibiyetle tamamladı. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ise Antalya temsilcilerinden Manavgatspor kazanırken Konyaaltı ve Kepez berabere kaldı. Batı Akdeniz
ekiplerinden mağlup olan tek takım Fethiyespor oldu. BAL temsilcileri Bucak Oğuzhanspor kazanırken Davrazspor 1 puanla yetindi. 3. LİG'DE ÇİFTE ZAFER GELDI
Haftanın ilk galibiyet haberleri 3. Lig'den geldi. Cumartesi günü oynanan maçlarda 2. Grup ekibi Kemerspor 2003, Düzcespor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve 2 haftalık yenilgi serisini sonlandırarak 7'nci sıraya yükseldi. Bu yıl tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Serik Belediyespor ise ilk 3 haftada aldığı 3 beraberliğin ardından Bucaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Grubun yenilgisiz iki takımından biri olan Serik, 8'inci sıraya yükseldi. ALANYASPOR 'PAŞA' GİBİ
Pazar günü ise Süper Lig temsilcilerimizin günüydü. Aytemiz Alanyaspor ilk 3 haftayı yenilgiyle tamamladıktan sonra 2 haftadır elde ettiği 1-0'lık galibiyetlerine Kasımpaşa deplasmanındaki 2-1'lik sonucu da ekledi. Son 3 haftayı 9 puanla tamamlayan turuncu yeşilli ekip 9 puan topladı ve sıralamada 10'unculuğa kadar yükseldi. Alanyaspor, 6-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından 275 dakika sonra kalesinde gol gördü. YENİ BİR GERİ DÖNÜŞ
Antalyaspor ise kendi evindeki yenilmezlik serisine Sivasspor karşısında da devam etti. Konyaspor'a karşı maçı 3-1'den 3-3'e getiren, Çaykur Rizespor'a karşı da 1-0 geriden 10 kişiyle 2-1 kazanan Antalyaspor, DG Sivasspor karşısında da ilk yarıda 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılarak geleneği sürdürdü. Antalyaspor, bu galibiyetle 6 hafta sonunda puanını 10'a çıkardı ve sıralamada 8'inciliğe yükseldi. TEK YENİLGİ FETHİYE
Bu hafta Batı Akdeniz ekiplerinden tek yenilgiyi Fethiyespor aldı. İyi bir kadro kurmasına rağmen başarısız sonuçlarına bir yenisini daha ekleyen lacivert beyazlılar kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 4-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. 4 maç sonunda 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile son sıraya yerleşen Fethiyespor aynı zamanda ligin en çok gol yiyen ekibi konumuna da geldi. BAL'DA İŞLER İYİ
BÖLGESEL Amatör Lig'de ise 3 Antalya temsilcisinden Manavgatspor, Kuşadası'nı 2-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. BAL'ın Antalya derbisinde ise gol sesi çıkmadı. Konyaaltı Belediyespor ile Kepez Belediyespor 0-0 berabere kaldı. Batı Akdeniz temsilcilerinden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Kale Belediyespor'u 2-1 mağlup ederken Isparta
Davrazspor, Sökespor deplasmanından 0-0'lık skor ve 1 puanla döndü. MELEKLERDEN HAKEME TEPKİ
ANTALYA Muratpaşa Belediyespor, evinde 27-26 kaybettiği Polatlı Belediyespor maçının hakemine tepki gösterdi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetti. Karşılamanın ilk yarısını 10-11 geride tamamlayan Paşanın Melekleri, 2'nci yarıda farklı 4 sayıya çıkarmasına rağmen karşılaşmadan 26-27 mağlup ayrıldı.