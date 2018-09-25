Antalya’da yerli ve milli proje

TÜRKİYE
'NIN turistik tesislerinde yerli malı kullanımı ve tanıtımı için Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Antalya
Gastronomi Eğitimciler Birliği Derneği (AGEB) ve ANFAŞ işbirliğiyle başlatılan '869- Yerliyse Yeriz' kampanyası Antalya
'dan yola çıktı. Proje kapsamında yeni turizm sezonu öncesi şefler, tamamen yerli ürünlerle yapılan yemekleri 16-19 Ocak 2019'daki 26'ncı Food Product Fuarı'ndan tanıtacak. YERLİ ÜRÜN ATEŞİ YAKILDI
AGEB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, Türkiye'nin yerli üretiminin desteklenerek katma değerli ürünleri dünyaya yaymak ve kaliteli ürünlerin ticaretini artırmak için yola çıktıklarını söyledi. Türkiye'nin uluslararası barkod kodu olan 869 rakamlı ürünlerin ve markaların desteklenmesi kampanyası '869 yerliyse yeriz
' kampanyasını da Antalya'dan bugün itibari ile başlatıyoruz" diye konuştu. ANFAŞ Genel Müdürü Hüseyin Özdamar ise, ANFAŞ olarak projeye tam desteğin verildiğini ifade ederek, "26. Food Product ve 30. Hotel Equipment fuarlarımızda milli ürünlerimizi hep birlikte dünyaya açacağız" diye konuştu.