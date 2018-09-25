Cinayete tutuklama

Antalya
'DA, gayrimenkul alım satım yapan işadamı Ömer Atçı'nın (48) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Himmetoğlu (75) tutuklandı. Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlikte meydana gelen olayda Ömer Atçı'nın otomobilinde öldürülmesiyle ilgili güvenlik kameralarının izlenmesiyle kimliği tespit edilen Yusuf Himmetoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Himmetoğlu, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. YILLAR ÖNCEKİ BİR MESELE
YUSUF Himmetoğlu'nun öldürülen Atçı'nın kurduğu kooperatife daire almak için üye olduğu ve yıllar önce aldığı daireyi birkaç kişiye birden sattığı iddia edildi. Ömer Atçı'nın tehdit aldığı ve bu nedenle poliste 13 şikayet kaydının bulunduğu belirtildi.