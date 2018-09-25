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Kaş temiz çıktı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Kaş temiz çıktı
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik alanda zehir tacirleri ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kaş ilçesinde yer alan 15 eğlence merkezi narkotimler koordinesinde 109 personel ile operasyon yapıldı. Denetimlere narkotik madde arama köpeği de destek verdi. Kaş'taki eğlence merkezlerine yönelik çalışma akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. 5 saat süren denetimlerde 372 şahıs ve 4 araç sorgulandı. İdari yönden eksiği olan eğlence mekânlarına para uygulanıldı. Uyuşturucu ve benzeri hiçbir madde bulunmaması ise yetkilileri sevindirdi.
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Kaş temiz çıktı
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