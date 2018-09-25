Lösemililere anlamlı bağış

Antalya
'DA Emel Akpınar (36), 6 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını keserek, lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 2 çocuk annesi Emel Akpınar, lösemiye yakalanan çocuklara yönelik bir çalışma yapmaya karar verdi. Akpınar, lösemili çocukların saçlarının döküldüğünü görünce saçlarını keserek, peruk yapılması için bağışlama kararı aldı. ARKADAŞLARIM DESTEKLEDİ
Çocuk hastaları gördüğünde gözünün önüne kendi çocuklarının geldiğini söyleyen Akpınar, "Bir anne olarak aldığım karar biraz zordu. Örnek olabilmek için aklıma ilk gelen yeterince uzun olan saçlarım oldu. Çocuklar aynaya baktığında saçlarını güzel görsün istedim. Bir kişi de olsa aynaya baktığında saçlarıyla mutlu olsun. İnşallah saçlarımın ulaştığı yavrumuz da beğenir ve mutlu olur" dedi.