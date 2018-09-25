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Son durak kafe

Alanya’da 100 milyonluk liralık vurgun yaptığı iddia edilen banka müdürü Yunanistan’a kaçarken kafede yakalandı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Son durak kafe
Antalya'NIN Alanya ilçesinde çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karıştığı iddiasıyla aranan banka müdürü Arif İ. 'de yakalandı. 'Ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı bankadan da yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla aranırken İzmir'de yakalanan Arif İ. ile birisi göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüphelinin İzmir'deki işlemleri tamamlanarak Alanya polisine teslim edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca arama ve yakalama kararı sonrasında şüphelinin Torbalı ilçesindeki amcasının yanına geldiği bilgisine ulaşan Alanya polisi, İzmir polisi ile birlikte operasyon yapıp bir kafede yurt dışına kaçmak için göçmen kaçakçısıyla pazarlık halindeyken yakalandı. Zanlı banka müdürünün polisi karşısında gördüğünde çok şaşırarak "Beni nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi. Şüphelinin İstanbul'da yakalanıp tutuklanan kardeşi ile göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen kişi ve amcası da gözaltına alındı.
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