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Tütüncü’nün merakı

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Tütüncü’nün merakı
Antalya'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, antika merakı ile dikkat çekiyor. Dokuma Park'ta antika sergiler açılmasını sağlayan ve tutkusunu makam odasına kadar taşıyan Başkan Tütüncü, eski plaklardan vazgeçemiyor. Makam odasındaki masanın üzerine antika bir plak koyan Tütüncü, eski 45'lik plaklar ile gelen misafirlerine kahve ikram ederek nostalji yaşatıyor. Tütüncü, "Plaklardaki sesler dijital ortamdan daha iyi ve net. Çünkü orijinal sesin kalitesi bir başka oluyor. Hem de geçmiş kültürümüzü yaşatmış oluyoruz" dedi.
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Tütüncü’nün merakı
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