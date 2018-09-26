Belediyelere uyarı

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, kaçak yapılar
konusunda yerel yönetimleri uyardı. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Vali Karaloğlu
, imar barışının birikmiş sorunları çözmek için çıkartıldığını belirterek, "İmar barışını kötü niyetlilerin emellerine alet etmemeliyiz. 2018 sonrasında yapılan tüm kaçak yapılar yıkılacak. Bunlara engel olmak, kaçakları yıkmak görevi belediyelerimizindir" diye konuştu. Karaloğlu, işadamlarından kaçakları belediyeler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbar etmelerini istedi. BAŞKANLARI ZORLAYIN
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü üzerinden bunun takibini yaptıklarının altını çizen Vali Karaloğlu, "Geçen hafta Döşemealtı içerisinde yaklaşık 18 kaçak yapıyı yıktık. Yıkmaya da devam edeceğiz. Belediyelerimizi görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Vali Karaloğlu, bir meclis üyesinin yerel yönetimlerle ilgili sorusuna da, "Arkadaşlar yerel yönetimler sizin oylarınızla göreve geliyor onları zorlayın. Sadece billboardlara resim asılarak belediye başkanı olunmaz. Bu sorunları çözecekler" sözleriyle cevap verdi. Vali Karaloğlu, başka bir meclis üyesinin bankaların post cihazı kullanım bedeline bankaların yaptığı zamla ilgili sözleri üzerine ise "Temmuz'da hepimiz güle oynaya devam ediyoruz. Zemheride önce vatandaşın boynuna siz biniyorsunuz. Post cihazındaki komisyon neden arttırılsın? Bu doğru bir şey değil" diye konuştu. ANTALYA TÜRKİYE'DEN İYİ
ATSO Başkanı Davut Çetin ise dövizdeki artışın birçok sektörü, sıkıntıya düşürdüğünü ifade etti. Çetin, turizm sayesinde Antalya'nın sigortalı sayısındaki artış, karşılıksız çekteki düşüş ve konut satışları gibi verilerde ülke geneline oranla daha iyi konumda olduğunu söyledi.