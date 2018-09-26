Engelli gence 660 TL’lik şok

Antalya
'DA yaşayan işitme engelli 14 yaşındaki İsa'nın, ailesinin ulaşması için verilen cep telefonuna şok fatura geldi. 3 yıl önce okula gittiğinde dedesinin üzerine kayıtlı kontörlü operatör hattını engelli oğlu İsa Tezcan'a veren anne, kendilerine sorulmadan geçtiğimiz ay faturalıya çevrilen hattı 660 lira yansıtılınca şoke oldu. MADDİ DURUMUM YOK
Ödeme gücü olmadığını söyleyen anne, operatör şirketine şikayette bulunduğunu fakat operatör şirketinin 'Bizi bu konu ilgilendirmez, hakkınızı başka yollardan arayın' dediğini söyledi. Engelli oğlunun okuduğunu anlamakta zorluk çektiğini belirten anne, "Telefona gelen bir mesaja oğlum onay vermiş" dedi. Hat sahibi dede İsa Sarıgül'e sorulmadan kontörlü hattı faturalıya çeviren operatör firması, ailenin tekrar kontörlü hatta geçme talebine ise 'Faturayı ödeyin, yasal hak sahibi onay verirse geçebilirsiniz' cevabını aldı. FİRMAYA DAVA AÇACAK
MAĞDURIYET yaşadığını söyleyen anne, yasal olarak hakkını arayacağını söyledi. Anne, "Tüketici haklarına şikayette bulunup, operatör şirketine dava açacağım. Benim engelli oğlumun kullandığı kontörlü hattı bir mesajla faturalıya çevirebiliyorlar fakat tekrar kontörlüye çevirmek istediğimizde hat sahibi dedeyi muhatap alıyorlar" diye konuştu.