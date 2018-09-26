İlçeleri festival heyecanı sardı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, festival heyecanını iki sinema tırı ile ilçelere taşıyor. Biri doğu ilçelerini diğeri batı ilçelerini dolaşan sinema tırları Finike ve Gündoğmuş'a park etti. ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER
Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Gündoğmuş Cumhuriyet Meydanı'na park eden sinema tırına çok sayıda aile çocukları ile akın etti. Çocuklar, 2018 yapımı 'Kaptan Dandun' isimli animasyon filmini büyük bir heyecanla izledi. Sinema tırı, festival boyunca tüm ilçeleri ilçeyi gezerek açık havada ücretsiz sinema gösterimi yapacak.