Şövalyelerin adası

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde bulunan Şövalye Adası, tarihi kalıntıları ve sessizliğiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turist
lerin ilgisini çekiyor. İsmini 15. yüzyılda bölgede bulunan Rodos şövalyelerinden alan adaya ulaşım, Çalış Plajı'ndan kalkan teknelerle sağlanıyor. Adaya uğrayanlar, Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebiliyor. 23 hektar alana sahip adada 70 bina, 4 konaklama tesisi, bir restoran ve plajlar bulunuyor. Ada, misafirlerine tarihle iç içe, huzurlu bir tatil yapma imkanı sunuyor. SİT ALANI
Fethiye Müze Müdürü Emel Özkan, adanın stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunduğunu, tarih boyunca Fethiye Körfezi'ni daha korunaklı hale getirdiğini anlattı. Şövalyelerin kent merkezinde ve adada birer kale inşa ettirerek uzun süre kentin denetimini ellerinde tuttuklarını ifade eden Özkan, "Bu devir Kanuni Sultan Süleyman
'ın Rodos'u fethine kadar devam etti. 1994 yılında 3. derece doğal sit alanı
ilan edilerek koruma altına alındı" dedi. ADANIN EN YAŞLISI MEHMET TEKİN
ADA sakinlerinden 98 yaşındaki Mehmet Tekin ise, çocukluğunun burada geçtiğini aktardı. Tekin, yılın tamamında kaldığı adada kendisinden yaşlı kimsenin olmadığını, söyledi. Tekin, "Adanın ilk adı Eski Meğri idi. Burada geçmişte şövalyeler yaşadığı için adını daha sonra Şövalye Adası olarak değiştirdik" ifadesini kullandı.