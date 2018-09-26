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Ucuz altın hüsranı

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Ucuz altın hüsranı
Antalya'DA ucuz altın almak isterken 60 bin lira dolandırıldığını iddia eden gurbetçi Dursun Tekin, şikayetçi oldu. 'da 45 yıldır çalışan 66 yaşındaki Dursun Tekin, Türkiye'ye gelip emekli olduktan sonra 'dan bir ev alıp artan parasıyla altın almak istedi. Elinde bin 330 çeyrek altın olduğunu söyleyen ve 60 bin liraya satacağını belirten Serkan adlı kişiyle görüşen Tekin, parayı elden teslim etti. Altınları almak üzere olay yerinden ayrılan şahıs geri dönmedi. Tekin, uzun süre sokak ortasında beklemesine rağmen gelen olmadı. Serkan adlı şahsı arayan Tekin telefonunun kapalı olduğunu görünce polise koştu. Tekin, "60 bin liramı aldı ve ortadan kayboldu. 20 bin lira kar edeyim derken 60 binin üzerine soğuk su içtim" dedi.
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Ucuz altın hüsranı
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