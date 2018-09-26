Vurgun pişmanlığı

Antalya
'nın Alanya ilçesinde müdürü olduğu bankayı ve 'ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ile iş adamlarını 100 milyon lira dolandıran Arif İmamoğlu
'nun İzmir'de yakalanmasıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. AĞLAYARAK İFADE VERDİ
Üzerinde yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve Euro ele geçirilen evli iki çocuk babası İmamoğlu'nun İzmir'de polise ağlayarak ifade verdiği belirlendi. Piyasaya ve kredi kartlarına büyük miktarda borcu olduğunu söyleyen banka müdürü Arif İmamoğlu, "Her ay birinden alıp birine yatırarak bu borcu çeviriyordum. En sonunda tıkandım. Bu yolu seçtim" dedi. Şeytana uyduğunu söyleyen İmamoğlu'nun ifadesinde, "Yakalandım ve ben bittim, mahvoldum. Çok pişmanım. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım" dediği öğrenildi. Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalanan Arif İmamoğlu'nun üzerinden bir adet bıçak, bir adet ruhsatsız tabanca ile iki adet cep telefonu çıktı. İZMİR'DEN GETİRİLDİLER
Banka müdürünün İzmir'de yaşayan amcası İsa İ., göçmen kaçakçıları oldukları ile sürülen Ahmet G. ve Ahmet Yücel O. İzmir'den Antalya'ya getirildi. Diğer zanlıların ise 'yardım, yataklık' suçlamasıyla ifadeleri alınıyor. Arif İmamoğlu'nun kullandığı otomobil ise Konya
'nın Hadim ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Bankacının İstanbul'da yakalanan kardeşi Hakan İmamoğlu ise önceki gün tutuklanmıştı.