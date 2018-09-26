Yörelerin renkli buluşması

Antalya
Muratpaşa Belediyesi, Yöreler ve Renkler Festivali'ni 4'üncü kez düzenledi. Aralarında Ukrayna ve Rusya'nın da bulunduğu 58 hemşeri, yöre, kültür, dayanışma ve kültür derneğinin katılımıyla Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda başlayan festivalin ilk gününe, kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Fesitval, akşam saatlerinde halk dansları gösterisi ve ardından Balkan müziğine farklı bir yorum getiren Merve Akyıldız'ın konseriyle devam etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal
, insanları birleştirmenin, kenetlemenin ve birlikte yaşamaktan onur duyan hale getirmenin hem genel hem de yerel kamu yönetiminin görevi olduğunu söyledi. "Merkezimizde insan var" diyen Uysal, ""Yöreler Renkler, Türkiye'ye örnek olan kardeşlik festivalidir" diye konuştu.