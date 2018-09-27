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Akseki’de erişte geleneği sürüyor

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Akseki’de erişte geleneği sürüyor
Antalya'NIN Akseki ilçesinde bir araya gelen ev hanımları 'kış mesaisine' başladı. Kış öncesi kışlık eriştelerini hazırlayan kadınlar, imece usulü ortaklaşa erişte ve çorbalık keserek birbirlerine yardımlaşmada da bulunuyor.

YILLARDIR SÜREN GELENEK
77 yaşındaki Ayşe Çoban, kış mevsiminin girmesi ile birlikte kışlık erişte kestiklerini söyledi. Un, süt ve yumurta ile yapılan eriştenin çok lezzetli olduğunu belirten Çoban, "Bu geleneği her yıl sürdürüyoruz" dedi. Bir diğer ev hanımı Gülcan Pantır ise eriştenin mutlaka imece usulü ile yapılması gerektiğinin altını çizerek, eriştenin özellikle çorba ve pilav olarak tüketildiğini ifade etti.
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Akseki’de erişte geleneği sürüyor
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