Antalya’nın gururu oldular

254 SPORCU ILE YARIŞTILAR Antalya
SPOR'UN cimnastikçileri Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 2008 doğumlu Eylül Akça
, 2009 doğumlu Elizan Cevizci, 2012 doğumlu Ayşe Melek Alp
, 2013 doğumlu Kumsal Sertbaş ve 2013 doğumlu Damla Arıcı'nın katıldığı yarışmada 18 ülkeden 254 kıyasıya yarıştı. 2 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA
Kumsal Sertbaş 2013 doğumlular kategorisinde, Ayşe Melek Alp ise 2012 doğumlular kategorisinde 1'inci olarak altın madalyayı boynuna taktı. Turnuvada Damla Arıcı 2013 doğumlular kategorisinde ve Eylül Akça 2008 doğumlularda 2'nci olurken Elizan Cevizci 2009 doğumlularda 5'inci sırayı elde etti.