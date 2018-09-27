Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’nın gururu oldular

’nın gururu oldular

’un cimnastikçileri Saraybosna’dan madalyalarla döndü. Minik sporcular kırmızı beyaz renklere gurur yaşattı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Antalya’nın gururu oldular
254 SPORCU ILE YARIŞTILAR
AntalyaSPOR'UN cimnastikçileri Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 2008 doğumlu , 2009 doğumlu Elizan Cevizci, 2012 doğumlu , 2013 doğumlu Kumsal Sertbaş ve 2013 doğumlu Damla Arıcı'nın katıldığı yarışmada 18 ülkeden 254 kıyasıya yarıştı.

2 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA
Kumsal Sertbaş 2013 doğumlular kategorisinde, Ayşe Melek Alp ise 2012 doğumlular kategorisinde 1'inci olarak altın madalyayı boynuna taktı. Turnuvada Damla Arıcı 2013 doğumlular kategorisinde ve Eylül Akça 2008 doğumlularda 2'nci olurken Elizan Cevizci 2009 doğumlularda 5'inci sırayı elde etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’nın gururu oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN