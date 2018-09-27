Ayşenur’un acısı Basınç ailesini yıktı

BURDUR
'UN Bucak ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarptığı kazada Ayşenur Basınç
adlı çocuk yaşamını yitirirken aynı aileden 6 kişi yaralandı. KAMYONA ÇARPTI
Bucak'ın Karapınar köyü yakınlarında önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada Cuma Basınç'ın kullandığı 71 AG 011 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki tuğla yüklü 15 ER 588 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Cuma Basınç ile eşi Songül, çocukları Şahin (18), Cuma (10), Polat (13) ve yeğeni Ferhat (17) Basınç yaralandı. 3 yaşındaki kızları Ayşenur ise olay yerinde yaşamını yitirdi. GAZIANTEP'E GÖNDERILDI
Basınç ailesinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Antalya
'nın Kumluca ilçesine elma bahçesinde çalışmak üzere geldikleri belirlendi. Kaymakamlık, aileye ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılayıp kalacak yer tahsis etti. Ayşenur'un cenaze ise uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi.