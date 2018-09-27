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Çocuk istismarına önlem

Valisi Karaloğlu çocuk istismarına karşı önleyici tadbirler almak için çalışacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Çocuk istismarına önlem
Antalya Valisi , çocukları risk alanlarından uzak tutarak, suça sürüklenmelerini, istismarlarını ve herhangi bir suçun mağduru olmasını engelleyici önlemler alacaklarını söyledi.

RISK ANALIZI YAPILACAK
Çocuk Koordinasyon Kurulu, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Karaloğlu, kurulun Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulduğunu söyledi. Kurulun görevinin çocukların suça sürüklenmeden, suç mağduru ve istismar olmadan önce önleyici tedbirler almak olduğunu belirten Karaloğlu, "Risk analizi yaparak çocukların korunmasına yönelik tedbirleri almak istiyoruz. Yapılanları gözden geçirmek ve birimler arasında koordinasyonu gerektirecek konuları tartışmak. İl düzeyinde kararlar alacağız. Hedefimiz çocuklarımızın daha huzurlu, daha mutlu, onları risk alanlarından uzak tutarak suça sürüklenmelerini, istismarlarını ve herhangi bir suçun mağduru olmasını engelleyici önlemler alabilmek. Yangın çıktıktan sonra yangını söndürmek değil, yangının çıkmasına engel olmak amacındayız" dedi.
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Çocuk istismarına önlem
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