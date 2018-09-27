Göğüs kabartan başarı

Antalya
Kepez Belediyesi, ücretsiz bir eğitim hizmeti olan üniversite hazırlık kursu ile gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirmelerine destek veriyor. Bu yıl belediyenin kursu sayesinde lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenciler, Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Teomanpaşa ve Esentepe mahallelerinde hizmet veren kurslara katılan 120 öğrenci, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Başkan Tütüncü öğrencilere seslenerek, "Kendinize fark getirecek noktalar oluşturmaya gayret gösterin. Bunu yaparsanız aranan insan olursunuz. Öğrenmeyi öğrendikçe yeni şeyler öğrenmek kolaylaşacak" dedi.