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Helal olsun

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Helal olsun Arif Özen
BURDUR (MAKÜ) öğrencisi, milli sporcu , Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya 'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

DÜNYA VE AVRUPA
Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na serbest stil 86 kiloda katılan Arif Özen, finalde karşılaştığı Hintli Dupiak Punia'yı 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Geçen ay İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Arif Özen bu sefer Dünya Şampiyonu olmayı başardı.
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Helal olsun Arif Özen
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