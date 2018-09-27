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İki siyasinin acı kayıpları

Giriş Tarihi: 27.9.2018
İki siyasinin acı kayıpları
Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un uzun süreden beri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde KOAH tedavisi gören annesi Saniye Aksoy (61), yaşamını yitirdi. Saniye Aksoy'un cenazesi, dün öğle namazının ardından Gazipaşa ilçesi Karaçukur Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYDIN AMCASINI KAYBETTİ
AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın'ın 81 yaşındaki amcası Bilal Aydın da dün sabah Manavgat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilal Aydın ikindi namazının ardından Bayır Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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İki siyasinin acı kayıpları
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