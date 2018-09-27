İpekyolu üzerindeki tarihi değer Alaraha

ÇİN
'DEN başlayarak Anadolu ve Akdeniz
aracılığıyla Avrupa'ya uzanan İpekyolu üzerindeki Alara Kalesi
'ni alan Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1231 yılında inşa ettirdiği Alarahan
, şimdilerde turistleri ağırlıyor. Geçmişte bölgenin ticari ve ekonomik hayatına yön veren, kervanların ve yolcuların geceyi geçirebilmeleri, mallarını güvenle satabilmeleri için düzenlenen Alarahan, turistleri cezbediyor. KERVAN YOLUNDA BIR DURAK
Alarahan'daki kazı çalışmalarını 2007-2013 yılları arasında tamamlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, "Alara Kalesi'nin yakınında bir liman olduğu düşünülüyor ve bu bağlamda limanla ilişkili bir kervan