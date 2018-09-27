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İpekyolu üzerindeki tarihi değer Alaraha

Selçuklular döneminde ticaretin geliştirilmesi ve tüccarın konaklaması i Alanya’da yapılan, yaklaşık 800 yıldır ayakta duran tarihi kervansaray, günümüzde turizme katkı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 27.9.2018
İpekyolu üzerindeki tarihi değer Alaraha
'DEN başlayarak Anadolu ve aracılığıyla Avrupa'ya uzanan İpekyolu üzerindeki 'ni alan Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1231 yılında inşa ettirdiği , şimdilerde turistleri ağırlıyor. Geçmişte bölgenin ticari ve ekonomik hayatına yön veren, kervanların ve yolcuların geceyi geçirebilmeleri, mallarını güvenle satabilmeleri için düzenlenen Alarahan, turistleri cezbediyor.

KERVAN YOLUNDA BIR DURAK
Alarahan'daki kazı çalışmalarını 2007-2013 yılları arasında tamamlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, "Alara Kalesi'nin yakınında bir liman olduğu düşünülüyor ve bu bağlamda limanla ilişkili bir kervan
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