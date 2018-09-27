Perde açılıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali 'Uluslararası Antalya
Film Festivali', 29 Eylül'de 55'inci kez sinemaseverle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin ev sahipliğinde 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde hazırlıklar tamamlandı. 2'si yerli, 10 film, ödül için yarışacak. ÜNLÜ İSİMLER FESTIVALE GELİYOR
Cem Yılmaz ve ünlü yönetmen Ferzan Özpetek
'in 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alacağı festivalde onur ödülleri ise Macar Yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı'ya verilecek. Festivalin ilk filmi, iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin 'Everybody Knows/Herkes Biliyor' filmi olacak. Farhadi de Antalya
'da olacak. BULUŞMA NOKTASI
BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Menderes Türel
, her festivalin ayrı bir heyecanı olduğunu belirterek, festivalin Antalya'ya güzellik kattığını söyledi. Türel, "Festival, kortejle başlayacak. Kortejle Antalyalılar Türkiye'deki önemli sanatçıları görme şansı yakalayacak. Antalya Film Festivali'nin korteji, dünyadaki birçok festivalde alışık olmadığımız görüntülere sahne oluyor. Antalyalıların sanatçılarla buluşma noktası oluyor" dedi. BİN KİŞİLİK JÜRİ
MENDERES Türel, Türk sinemasında vizyona girmiş ve bağımsız festivallerde gösterilmiş filmlere 'Türkiye Sineması Endüstri Ödülleri' vermeyi planladıklarını dile getirdi. Türk sinemasında endüstrinin desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydeden Türel, "Türkiye sinemasından çok geniş katılımlı, belki bin kişilik jürinin değerlendireceği endüstri ödüllerinin verilmesinin hazırlıklarını uzun zamandır sürdürüyoruz. Arama konferansıyla tartışarak bir şekle sokmayı planlıyoruz" dedi. Türel, Antalya'da ulusal ve uluslararası sinemayı seven herkesin buluşacağı bir hafta yaşayacaklarını kaydetti.