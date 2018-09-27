Şeker gibi girişim

Antalya
'DA 17 yıllık otel işletmeciliği mesleğini bırakan kadın girişimci, Aksu ilçesinde yetiştirmeye başladığı şeker otunu (stevia) kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor. Rus uçağının 24 Kasım 2015 tarihinde düşürülmesinin ardından turizm ve otelcilik alanında yaşanan ekonomik daralmadan etkilenen 39 yaşındaki Sibel Cesur Efe
, eşi Süleyman Efe'nin de destek vermesi ile birlikte farklı alternatifler aramaya başladı. Sibel Cesur Efe, Antalya
'nın Aksu ilçesinde şeker otu (stevia) yetiştirmeye karar verdi. 75 dekar alanda 2 yıldır şeker otu yetiştiren Sibel Cesur Efe ve eşi Süleyman Efe, 3 aylık sürenin ardından hasada başladı. Efe ailesi, hedeflerinin 500 dekar alanda şeker otu yetiştirmek olduğunu ifade etti. Sibel Cesur Efe, "Beyaz yakadan toprağa transfer oldum. Eşim de tekstili bıraktı. Dönümde ilk sene olduğu için 350 kilo hedefliyoruz. Şeker otunun dünya pazarında 5 milyar dolar pazarı var. Diayabetliler şeker yerine bunu tercih ediyor. İlaç üretiminde Japonya'da kullanılıyor"dedi.