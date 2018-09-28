3 takımla yola devam

ZİRAAT Türkiye Kupası
'nda 3'üncü tur mücadeleleri sonucunda kupaya sonraki turda katılacak olan Aytemiz Alanyaspor ile dün tur atlayan Antalya
spor'un yanı sıra Fethiyespor da adını 4'üncü tura yazdırdı. Ligde istediği sonuçları alamayan lacivert beyazlılar Türkiye Kupası'nda Sancaktepe'yi 2-0 mağlup ederek tur biletini kaptı. Fethiyespor'un gollerini ilk yarıda Alper, ikinci yarıda Alican kaydetti. 3. Lig'deki Antalya temsilcileri de kupada havlu attı. Kemerspor 2003, Kahramanmaraşspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü. 1-0 geride düştükten sonra rakibinin 10 kişi kalmasını değerlendiremeyen Kemerspor, ikinci yarının başında bir gol daha yedi ve kupa dışında kaldı. Serik Belediyespor ise Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne zor anlar yaşatsa da sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. SERIK BAŞARAMADI
Maçın hemen başında 2-0 geride düşmesine rağmen ilk yarıda 1 gol bulan Serik Belediyespor, ikinci yarıda da çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen sahadan mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. Bölgesel Amatör Lig'deki Batı Akdeniz
temsilcisi Bucak Belediyesi Oğuzanspor da Bugsaşspor ile 2-2 berabere kalmasına rağmen penaltılarla kupanın dışında kaldı.