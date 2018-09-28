Gamze’nin davası başladı

Antalya
'DA 19 Temmuz 2017'de aracıyla kaza yaparak hemşirelik stajı yapan 18 yaşındaki Gamze Yılbaş
'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen İ.K.'nin yargılanmasına başlandı. Yargılanan İ.K. aracı hızlı kullanmadığını öne sürerek, "Arkadan gelen korna sesinden dolayı, şerit değiştirmek zorunda kaldım, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettim" dedi. 5 EKİM'E ERTELENDİ
Hayatını kaybeden Gamze Yılbaş'ın annesi Döndü Bora ise, sanığı daha önce hızlı araç kullanmaması konusunda uyardığını ileri sürdü. Müşteki tarafın avukatı ise kamu vicdanı açısından sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Mahkeme, 5 Ekim'de olay yerinde keşif yapılması, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.