Kan ter içinde

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşan Antalya
spor tur biletini alırken zorlandı. Kırmızı beyazlılar Bölgesel Amatör Lig takımı karşısında maçın henüz 32'nci saniyesinde Oruç'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Sağ kanattan yüklenen Karadeniz ekibi ilk atağında golü buldu ve 1-0 öne geçti. KARŞILIKLI GOLLER
Gole rağmen paniklemeyen ve ilk 15 dakikadaki rakibinin hızını kesen Antalyaspor
, 19'uncu dakikada Jean Armel Drole'nin golüyle skor tabelasına denge getirdi ve mücadelenin ilk 45 dakikası 1- 1 sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Antalya
spor, Salih Dursun'un 64'üncü dakikadaki şık golüyle rakibi karşısında öne geçti. 6 dakika sonra Burak'ın golüyle ev sahibi ekip yeniden eşitliği buldu: 2-2. DANİLO ATTI VE BİTTİ
Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Drole'yi gole giderken düşüren Barış direkt kırmızı kartla oyundan atılınca ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Drole de bu pozisyon sonrası oyuna devam edemedi. Son düdük 2-2'lik skorla tamamlanınca maç uzatmaya gitti. 105'inci dakikada Danilo klasına yakışan bir gol atarak hem maçın skorunu 3-2 olarak belirledi, hem de Antalyaspor adına tur biletini alan isim oldu. TARİHİ GÜN
ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesi tarihi günlerinden birini yaşadı. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlarını Antalyaspor'a karşı desteklemek için tribünleri dolduran taraftarların yanı sıra stadı görebilen her yerde Ereğlililer vardı. Tarihinde ilk kez bir Süper Lig ekibini ağırlayan Karadeniz ekibinin taraftarları 90 dakika boyunca büyük destek verdikleri takımlarını elenseler de alkışladı. YEDEK KADRO GÜVEN VERMEDİ
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Karadeniz Ereğli karşılaşmasına sakatlıktan yeni kurtulan, forma şansı az bulabilen ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile çıktı. Özellikle savunmada önemli hatalar yapan genç futbolcular A takım için ışık vermedi. Barrada, Olcan, Serdar gibi oyuncuların da henüz hazır olmadıkları görüldü.