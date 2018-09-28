Minik eller ile yerli domatesler

AKDENİZ
Üniversitesi (AÜ) öğretim üyeleri TÜBİTAK
4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında ilköğretim öğrencileriyle birlikte Ziraat Fakültesi sera alanında domates tohumu ekerek öğrencilerde farkındalık oluşturdu. Etkinlikte yerel bir genotip olan ve yetiştirildiği bölgeye özgü yerel ismi ile tescil ettirilen Ayaş Domatesi'nin, Dr. Cahit Ünver İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencileri ile yetiştirilmesi planlanarak tohum ekim işlemleri gerçekleştirildi. Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Kabaş, "Proje boyunca ayda iki kere olmak üzere toplamda 10 etkinlik yapılacak, böylelikle çocukların tohum ekiminden hasada kadar geçen süre içerisinde bitkileri yetiştirmeleri sağlanacak. Çeşitli oyunlar oynatarak, deneyler yaptırarak, öğrencilere biyoçeşitlilik hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmaya çalışacağız" dedi.