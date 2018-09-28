Sahnelerde hareket var

Antalya
'DA tiyatro sahneleri hareketleniyor. Antalya
Devlet Tiyatrosu (ADT) ve Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezon hazırlıklarını tamamlayıp programlarını açıkladı. İLK OYUN 3 EKİM'DE
ADT, perdesini Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl başlattığı 'Kadın Yazar, Kadın Yönetmen' projesi kapsamında sahnelenecek sezonun ilk oyunu 'Zümrüdüanka' adlı eserin prömiyeriyle açacak. 'Zümrüdüanka', 4-5-6-10-11- 12-13-31 Ekim'de sahnelenecek. AŞT KAPALI GİŞE
AŞT de 2018-2019 sezonuna perde demeye hazırlanıyor. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Mall Of Antalya sahnesinde oyunlarını kapalı gişe oynadıklarını belirterek; "Bu yıl da aynı ilgiyi bekliyoruz" dedi. 12 Ekim tarihinde Huysuz adlı oyunla sezonu açacaklarını söyleyen Özgür, "Aralık ayında Doğu Garajı'ndaki merkez salonumuz açılacak" diye konuştu.