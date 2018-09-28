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Sahnelerde hareket var

Devlet Tiyatrosu (ADT) ve Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezona hazır

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Sahnelerde hareket var
Antalya'DA tiyatro sahneleri hareketleniyor. Devlet Tiyatrosu (ADT) ve Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezon hazırlıklarını tamamlayıp programlarını açıkladı.

İLK OYUN 3 EKİM'DE
ADT, perdesini Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl başlattığı 'Kadın Yazar, Kadın Yönetmen' projesi kapsamında sahnelenecek sezonun ilk oyunu 'Zümrüdüanka' adlı eserin prömiyeriyle açacak. 'Zümrüdüanka', 4-5-6-10-11- 12-13-31 Ekim'de sahnelenecek.

AŞT KAPALI GİŞE
AŞT de 2018-2019 sezonuna perde demeye hazırlanıyor. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Mall Of Antalya sahnesinde oyunlarını kapalı gişe oynadıklarını belirterek; "Bu yıl da aynı ilgiyi bekliyoruz" dedi. 12 Ekim tarihinde Huysuz adlı oyunla sezonu açacaklarını söyleyen Özgür, "Aralık ayında Doğu Garajı'ndaki merkez salonumuz açılacak" diye konuştu.
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