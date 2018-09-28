Servisin altında kaldı

Antalya
'DA servis minibüsün çarptığı yaya öldü. Kaza, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. 48 yaşındaki Beltan Akın isimli yaya, caddeyi ayıran köprüden geçtikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Akdeniz Üniversitesi
istikametine doğru gitmekte olan G.D. idaresindeki 07 FKT 73 servis minibüsü Akın'a çarptı. Akın, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savruldu. SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akın'ın öldüğünü tespit ederken, minibüs sürücüsü G.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası caddede trafik bir süre tek şeritten verildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleriyse Akın'ın etrafa saçılan çanta, cüzdan ve kişisel eşyaları üzerinde inceleme yaptı.