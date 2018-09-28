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ye polis şefkati

Bir otomobilin motor kısmına giren yi Alper Deniz adındaki polis memuru kurtardı

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Yavru kediye polis şefkati
Antalya'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren , polis tarafından kurtarıldı. yerleşkesi kütüphane otoparkındaki 34 RE 2977 plakalı otomobilin motor kısmına yavru kedi girdiğini gören bir kişi, aracın ön camına 'Motor kısmında kedi var (yavru). Sıkışmış, çalıştırırken bakın lütfen' yazılı not bırakıp polis ve güvenlik görevlilerine haber verdi. Bölgeye gelen polis, sahibine ulaştığı aracın kaputunu açıp yavru kediyi kurtardı. Kediyi çıkardıktan sonra bir süre elinden bırakmayan polis memuru Alper Deniz, sevip oynadı. Polis memuru, ardından yavru kediyi Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.
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Yavru kediye polis şefkati
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