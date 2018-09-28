Yeni santral müjdesi

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada enerji maliyetlerini sıfırlamak üzere Döşemealtı'nda kurduğu 2 megavat (MW) kurulu gücünde güneş tarlalarıyla çiftçilere bedava elektrik veriyor. ÇİFTÇİYE DESTEK
Büyükşehir'in, tarımsal sulamada kullanılacak enerjiyi ücretsiz sağlamak üzere Döşemealtı'nda kurduğu 2 MW güce sahip güneş tarlası, çiftçilere ücretsiz enerji sağlamaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen güneş tarlalarında yılda yaklaşık 3 milyon kilovatsaat elektrik üretildiği bildirildi. Elde edilen gelirin sulama birliklerinin enerji giderinde kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sulama kooperatiflerine 4 milyon 630 bin TL'lik enerji desteği verildi. Bu sayede 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama suyunda kullandığı elektrik bedavaya verilmiş oldu. 5 MW GÜCÜNE ÇIKARILACAK ANTALYA
Büyükşehir Belediyesi, BAKA işbirliği ile gerçekleştireceği 3'üncü Etap Güneş Enerji Santrali Projesini başlatmaya hazırlanıyor. Döşemealtı'nda 3MW kurulu güce sahip olacak santral tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi'nin güneşten elde ettiği elektrik üretimi 2 MW'tan 5 MW'a yükselmiş olacak.