Yıldızlar korteje hazır

Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunda ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 55. Uluslararası Antalya
Film Festivali, yarın festivalle özdeşleşen geleneksel kortej ile başlıyor. Yıldız yağmurunun yaşanacağı kortejin, görkemli içeriğiyle büyük ses getirmesi bekleniyor. CADDELERDEN GEÇİLECEK
Festivalle özdeşlemiş bir etkinlik olan geleneksel kortejde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanacak. Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturacak kortej, yarın saat 15.30'da Cam Piramit önünden başlayacak, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı
güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak. ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR
29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek
, sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz
, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD'li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya'da olacak.