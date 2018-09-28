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Yıldızlar korteje hazır

55. Uluslararası Film Festivali yarın kortejle başlıyor. Kortejde sinemanın ünlü isimleri Antalyalıları selamlayacak

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Yıldızlar korteje hazır
Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 55. Uluslararası Film Festivali, yarın festivalle özdeşleşen geleneksel kortej ile başlıyor. Yıldız yağmurunun yaşanacağı kortejin, görkemli içeriğiyle büyük ses getirmesi bekleniyor.

CADDELERDEN GEÇİLECEK
Festivalle özdeşlemiş bir etkinlik olan geleneksel kortejde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanacak. Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturacak kortej, yarın saat 15.30'da Cam Piramit önünden başlayacak, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak.

ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR
29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, dünyanın kalbindeki yönetmen , sinemada 20. yılını kutlayan , Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD'li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya'da olacak.
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Yıldızlar korteje hazır
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