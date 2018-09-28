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Yolcular şaşkına döndü

Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şoförü yolculara alışık olmadıkları karşılama yaptı. Yolcular, şoförün uzattığı çiçeklerle şaşkına döndü

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Yolcular şaşkına döndü
Antalya'da bir toplu ulaşım aracı şoförü, kendi imkanlarıyla yolcularına sürpriz yaptı. Sabah sefere çıkmadan önce çiçek alan Bahadır Mıllık isimli şoför, sık sık tartışma ve kavgalarla gündeme gelen otobüs şoförlerinin nezaket ve kibarlığını öne çıkartacak bir aktiviteye imza attı. Sabah ilk seferden itibaren otobüse binen her bir yolcuya çiçek veren Mıllık, yolculardan da tam not aldı. Yolcuların kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ancak mutluluklarının yüzüne vurduğu anlar otobüsteki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Tüm gün devam eden çiçekli karşılama sırasında yolcularla diyalog sadece çiçek vermekle de kalmadı. Mıllık'ın adres soran yolculara verdiği nazik cevaplar, 'günaydın' diyerek yaptığı karşılamalar da kayıt altına alındı.
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Yolcular şaşkına döndü
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