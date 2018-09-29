Bataklıktan kurtuluşa

Büyük trajedilerle sonuçlanan uyuşturucu
hikayeleri, gözleri bu toplumsal zehir ile mücadeleye çevirtti. Aşur Aksu yerleşkesinde 2016 yılında açılan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi
(AMATEM
), birçok hayatı bu bataklıktan çıkarttı. AMATEM'de yaşanan başarı hikayeleri, uyuşturucuya bulaşmış gençler için bir umut olmanın yanı sıra, aileler için de önemli uyarılar içeriyor. BİR KERE İLE OLUYOR
23 yaşındaki A.B.'nin yaşadıkları, uyuşturucuya başlamada arkadaş ortamının önemini gösteren, bilindik bir hikaye. 18 yaşında arkadaş çevresinin 'bir kereden bir şey olmaz, bir dene' sözleriyle esrarla tanışan A.B. zaman içerisinde eroine geçiş yaptı. Uzman çavuş olmaya hazırlanan A.B., önce askeriyeden atıldı, ardından ailesiyle arası bozuldu. Hayatının ellerinden kayıp gitmesine seyirci kalmasına izin vermek istemeyen A.B., durumu ailesine açtı. Ailesinin desteğiyle AMATEM'e kaydolan A.B., 23 gün yatılı olarak tedavi gördü. YENİ BIR HAYAT KURDU
AMATEM'den çıkışta kendine yeni bir hayat kuran A.B., arkadaş çevresini değiştirdi ve yeni bir işe başladı. Yaşadığı mahallede uyuşturucu satılmasına da izin vermeyen A.B., "Kim, nerede, ne satıyor biliyorum. Polise ihbar ediyorum. Uyuşturucuya bulaşanlara da önerim, hiçbir şey için geç olmadığını bilsinler. Mücadele etsinler. Devlete kendilerine emanet etsinler, hayatlarını yeniden kazansınlar" ifadelerini kullandı. İFLAS EDİNCE BAĞIMLI OLDU
UYUŞTURUCUYU bırakmak için geç olmadığının kanıtlarından biri de H.H. Uyuşturucuyla 2006 yılında iflas edip borç batağına sürüklenince tanışan H.H., çevresindekilerin önerisiyle uyuşturucuya başlamış. Evli ve iki çocuk babası olan H.H., "Kendim bırakmaya çalıştım ama destek alınmadan bu başarılamıyor. Psikiyatrik destek aldım. 22 gün yatılı kaldım. Hayatıma sıfırdan yeniden başladım" diye konuştu. H.H., "Arkadaş çevremi tamamen değiştirdim. Telefon hattımı kapattım. Aklıma getirmemek için kendimi kitap okumaya ve namaz kılmaya verdim. 5 aydır düzenli olarak çalışmaya başladım" dedi.