Burdurlu Elif milli takımda

BURDURLU kick boks sporcusu 19 yaşındaki Elif Aynur
, Belçika'da yapılacak uluslararası turnuvada milli formayla mücadele edecek. Türkiye ikincisi olarak milli takıma girmeye hak kazanan Elif Aynur, bugün ve yarın Belçika'da düzenlenecek uluslararası turnuvada milli formayla ilk kez mücadele edecek.
9 YILLIK ÇALIŞMA
AYNI zamanda Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Aynur, "9 yıldır kick boks sporu ile uğraşıyorum. Birçok Türkiye derecem var. İlk defa milli takıma seçildim. Turnuvada ilimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.