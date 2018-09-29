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Demir kafes söküldü

SABAH ’in gündeme taşıdığı iskelenin demir parmaklıkları kaldırıldı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Demir kafes söküldü
SABAH 'in 'İskele tehlike saçıyor' haberi ile gündeme taşıdığı Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki kullanılmayan iskelenin demir parmaklıkları kaldırıldı.

KENARA ATILDI
Vatandaşların kullanmasını engellemek için iskeleye yapılan ve nezarethaneyi andıran demir kafes söküldü. Sahilde görüntü kirliğine neden olan terk edilmiş iskeleyi ise vatandaşlar kullanmaya devam ediyor. İskelenin paslanmış demir uzantıları ise tehlike yaratmaya devam ediyor. Sahildeki ucube görüntü ise plajın adına yakışmıyor.
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Demir kafes söküldü
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