SABAH Akdeniz
'in 'İskele tehlike saçıyor' haberi ile gündeme taşıdığı Antalya
'nın Konyaaltı sahilindeki kullanılmayan iskelenin demir parmaklıkları kaldırıldı. KENARA ATILDI
Vatandaşların kullanmasını engellemek için iskeleye yapılan ve nezarethaneyi andıran demir kafes söküldü. Sahilde görüntü kirliğine neden olan terk edilmiş iskeleyi ise vatandaşlar kullanmaya devam ediyor. İskelenin paslanmış demir uzantıları ise tehlike yaratmaya devam ediyor. Sahildeki ucube görüntü ise plajın adına yakışmıyor.