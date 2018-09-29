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Jonglörlerin gösterisi

Kemer’deki ‘Jonglörlük Festivali’ kapsamında şov yapan jonglörler, renkli görüntüler verdi

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Jonglörlerin gösterisi
Antalya'NIN Kemer ilçesinde düzenlenen 'Jonglörlük Festivali' kapsamında şov yapan yerli-yabancı jonglörler, renkli görüntüler oluşturdu. Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde 13 yıldır gerçekleştirilen 'Jonglörlük Festivali'ne katılanlar, bu sene de eğlenceli vakit geçirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde şov yapan jonglörler, kostümleriyle yerli-yabancı tatilcilerin ilgisini çekti. Yaklaşık 20 ülkeden 500'e yakın jonglörün katıldığı festival, bugün yapılacak gösterilerle sona erecek.
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Jonglörlerin gösterisi
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