Muratpaşa ısrarı sürüyor

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, partisinin Muratpaşa ve Kepez ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen danışma meclisi toplantılarına katıldı. 2019 yerel seçim sürecinde önceliğin mevcut tüm belediyelerin yanı sıra Muratpaşa ve Büyükşehiri kazanmak olduğunu söyledi. BİZİM ALNIMIZ AK
Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa'ya önemli hizmetler yaptığını belirten Başkan Türel, "Yaptığımız hizmetlere baktığımızda Muratpaşa'nın her mahallesinde, her köşesinde alnımız ak. Lara Kruvaziyer Liman, bölgenin kalkınmasına vesile olacak bir projedir. Doğu Garajı Kültür Merkezi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Kent Müzesi ve Millet Bahçesi, Kırcami İmar Planı uygulaması, Şarampol Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Sedir Mahallesi Spor Kompleksi, Cumhuriyet Mahallesi katlı otoparkı gibi projeler ile önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdik" dedi. ÖNCELİKLERİMİZ VAR
Yerel seçim sürecinde önceliğin Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesini yeniden kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Türel, geçmiş seçim sonuçlarına bakıldığında Muratpaşa Belediyesi
'ni kazanmanın rakamsal olarak imkânsız olmadığını belitti. "Önce inanacağız ve inanarak kenetleneceğiz" diyen Başkan Türel, gönül belediyeciliğinin önemine de vurgu yaptı. Başkan Türel, "Siz vatandaşın gönlüne giremezseniz isterseniz Muratpaşa'yı altınla kaplayın faydası olmaz" diye konuştu. SİNERJİ ÇOK ÖNEMLİ
Kepez İlçe Başkanlığında da teşkilat mensuplarıyla biraraya gelen Başkan Menderes Türel, "Yaklaşık 4,5 yıldır Kepez'de teşkilatımızla, Hakan Başkanımızla el ele çok önemli çalışmalara imza attık. Kepez'de yıllardır çözülemeyen imar konularının yakalanan sinerji sayesinde çözüldü. Başarının en önemli kısmı başarıya inanmak ve kenetlenmek" ifadelerini kullandı. Toplantıya AK Parti Antalya
Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katıldı. KAZAYA UĞRATMAMALIYIZ
DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Antalya'ya önemli destekleri olduğunu anlatan Başkan Türel, Antalya'nın bir yanda bakanları, bir yanda milletvekilleri ve teşkilatıyla en şanslı dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayarak, "Muratpaşa'yı da Antalya'yı da kazaya kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı.