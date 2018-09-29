Muratpaşa ısrarı sürüyor Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, seçimlerde önceliklerinin Muratpaşa ve Büyükşehir’i kazanmak olduğunu söyledi. Başkan Türel, hiçbir şeyin imkansız olmadığını belirtti

Giriş Tarihi: 29.9.2018