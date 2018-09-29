Tam yol ileri

Süper Lig
'de ilk 3 haftada aldığı yenilgilerin ardından Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aytemiz Alanyaspor
, bugün Akhisarspor karşısında da seriyi 4 maça çıkarmak için sahaya çıkacak. AKHİSAR'DA TEK EKSİK
Moral ve özgüvenin tavan yapıtğı turuncu yeşilli ekipte sakat futbolcuların da düzelmeye başlaması memnunluk yarattı. Alanyaspor'da bugünkü maç öncesi sadece Mlibba ve Welinton'un sakatlıkları bulunuyor. Geçen hafta Galatasaray
'a karşı sezonun ilk galibiyetini alan Akhisarspor da iddialı. Teknik direktör değişikliği ile yola devam eden Ege temsilcisinde Safet Susic'in yerine Cihat Arslan
getirildi. Seleznyov'un cezasının bitmesi, sakatlığı düzelen Lopes'in de oynayabilecek olması, Arslan'ın elini güçlendiriyor. Takımda sadece Serginho'nun sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı açıklandı. ALANYASPOR EVİNDE YENİLMİYOR
ALANYASPOR ile Akhisarspor, bugün tarihlerinde 13'üncü kez karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig'de 2008-2009 sezonunda 2-2'lik beraberlikle başlayan rekabette bundan önceki maçların 5'ini Akhisarspor, 4'ünü Alanyaspor kazandı. 3 maçta ise iki takım yenişemedi. DEPLASMAN FOBISI
Geçen sezon oynanan maçlarda Alanyaspor deplasmanda 4-0, Alanya'da 3-1 kazanmıştı. Ayrıca Alanyaspor evinde rakibine hiç yenilmedi. Bugün Alanyaspor'un konuğu olmaya hazırlanan Akhisarspor, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3-0 yenip sükse yapmasına rağmen deplasmanlarda aynı başarılı sonuçları alamıyor. Ligde geçen sezondan bu yana deplasmanda oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alan ve 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle elde eden Akhisar, bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti. HAKEM ŞANSSIZLIĞI
ALANYASPOR, bugün Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ile daha önce hiç puan yüzü göremedi. Bundan önce Kardeşler yönetiminde 3 kez maça çıkan Antalya
temsilcisi, bu 3 maçı da kaybetti. Akhisarspor ise Arda Kardeşler yönetimindeki 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. TARAFTAR BEKLENİYOR
AYTEMİZ Alanyaspor, Akhisar karşısında taraftarına güveniyor. Tribünleri doldurması beklenen taraftarın verdiği itici güçle rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapan yönetim, bilet fiyatlarını da belirledi. Buna göre VIP tribün 200, maraton ve kapalı 35, kale arkası 20 ve misafir tribün biletleri 26 liradan satılıyor.