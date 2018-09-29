Üreticiye devletten karşılıksız destek

Antalya
'NIN Korkuteli ilçesinde bir üreticiye 400 büyükbaşlık 737 bin 445 TL hibe desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2006 yılından itibaren uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 11. Etapta büyükbaş besi çiftliği projesi ile Korkuteli ilçesinde bir hayvancılık tesisi daha faaliyete geçti. Korkuteli ilçesinde yatırımcı bir firmanın kurmuş olduğu 400 büyükbaş kapasiteli çiftliğe bakanlık tarafından 737 bin 445 TL hibe desteği sağlandı. Antalya
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Bakanlığımız ve taşradaki kolları olan bizler, üreten ve güçlü bir Türkiye için üreticilerimizi destekliyoruz" diye konuştu.