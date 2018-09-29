Uyuşturucuya yaşlı kurye

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 975 gram esrar ele geçirildi, Kübra A. ve Nesrin T. gözaltına alındı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında 31 yaşındaki Kübra A. (31) ve 66 yaşındaki Nesrin T.'nin uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. GÖZALTINDALAR
Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucunun Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir işyerinde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fizik takip sonrası sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepe içine gizlenen bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirdi. Kübra A. ve Nesrin T. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.