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Yanlış diyetin zararı anlatıldı

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Yanlış diyetin zararı anlatıldı
AntalyaLI iş kadını Karina Taylan ile Gonca Demirci'nin hayata geçirdiği De&Tay Talks buluşmalarının bu haftaki konuğu diyetisyen oldu. Diyette yanlış bilinen uygulamaları anlatan Özuzun, soruları yanıtladı. Her ay düzenli gerçekleştirilen buluşmaların bu haftaki konuğu Diyet Ekseni kurucusu diyetisyen Melodi Özuzun oldu. Buluşmada Özuzun, mesleğinin inceliklerini kadınlarla paylaştı. Katılımcı kadınlar vücut ölçümlerini yaptırdı, diyet hakkında bilgi aldı. Diyette yanlış bilinen uygulamaları anlatan Özuzun, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
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Yanlış diyetin zararı anlatıldı
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